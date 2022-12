¿Son veraces las cifras del Gobierno sobre entrega de medicamentos a pacientes?

La Cuenta de Alto Costo es una entidad adscrita al Ministerio de Salud y su función principal es consolidar la información sobre las enfermedades, los pacientes, los tratamientos y la entrega de medicamentos para los padecimientos que requieren una gran inversión de parte del Estado.

Desde hace varios años, Néstor Álvarez y su organización de pacientes han denunciado que los datos del ministerio sobre la entrega de medicamentos no son reales. Explica que la información no se puede verificar porque la Cuenta de Alto Costo la registra con base en la prescripción que hacen los médicos para garantizar los medicamentos a sus pacientes. Pero en muchas ocasiones los enfermos no logran acceder a los insumos por problemas con las EPS, fallas del sistema y conflictos con los operadores. Sin embargo, solo con la prescripción el Gobierno estaría contando el medicamento como entregado.

“Nosotros venimos hace 7 años denunciando las irregularidades con los datos de la Cuenta de Alto Costo. Esa información se consolida de acuerdo con las historias clínicas y no a la entrega de los medicamentos en farmacia. El médico formula el medicamento y eso es lo que se reporta. Hay una situación errada sobre la situación de los pacientes de VIH en el país”, explicó.

Álvarez argumenta que para el caso del VIH los medicamentos no se cuentan con base en el punto de farmacia. “Un paciente va a la droguería y no le entregan los medicamentos retrovirales, pero en las cifras del Gobierno aparece que sí solo a partir de la formulación del médico. Le estamos mintiendo al país y al mundo”, agregó.

El Gobierno conoce las denuncias de Álvarez porque las ha hecho públicas en varios eventos con el exministro Gaviria y con el ministro Juan Pablo Uribe. Hace unos días volvió a hacerlo en un foro sobre el balance del Gobierno en materia de salud y Uribe aceptó que hay que mejorar la calidad en el sistema.

Además, una rápida verificación por la página web de la entidad da cuenta de que solo tiene datos de enfermedades hasta el 2014, a pesar de que el Gobierno tiene cifras exactas sobre pacientes en un gran número de enfermedades hasta el año pasado.

Esto significa que los datos que Colombia le envía a organizaciones como la ONU, en lo que tiene que ver con eficiencia en la entrega de retrovirales, no son exactos porque no se puede probar que en efecto todos los pacientes hayan recibido los medicamentos.

BLU Radio buscó a la Cuenta de Alto Costo, pero hasta ahora no han contestado.