Subestimé la presión: Petro en caso del coronel Dávila

Desde la ceremonia de ascenso del director de la Policía Nacional, general William Salamanca, el presidente Gustavo Petro se refirió a la muerte del coronel Óscar Dávila, quien hacía parte del equipo de seguridad de la Casa de Nariño.

La Fiscalía entregará este miércoles los resultados de las investigaciones sobre la muerte de Dávila, mencionado en el caso de las interceptación a las líneas de Marelbys Meza, exempleada de la exjefe de gabinete Laura Sarabia .

Petro aseguró que lo conoció en una oportunidad y que se pronunciará una vez la Fiscalía entregue el reporte científico sobre la muerte del coronel.

“Una vez se le entregue a la sociedad colombiana las causas de la muerte del coronel Dávila, que yo siento, porque es como si me hubieran prestado un ser humano, que no pude cuidar yo mismo porque subestimé la presió; yo porque estoy acostumbrado a sentirla, y creo que las demás personas lo hacen y no es así, ningun ser humano es igual”, señaló Petro.

Publicidad

En esta ceremonia el presidente Gustavo Petro también le pidió al general Salamanca perseguir la institución “caiga quien caiga”.

Le puede interesar: