Subsidio Colombia Mayor: más de 1.6 millones de personas recibirán el recurso desde este martes

Este martes inició el cuarto ciclo de entrega del subsidio Colombia Mayor , que podrá ser reclamado hasta el próximo 13 de junio, en los puntos de pago de SuperGiros.

En Bogotá, las personas mayores participantes recibirán, adicionalmente, 50.000 pesos por cofinanciación de la Alcaldía Distrital, es decir, les entregarán en total 130.000 pesos.

Qué es el subsidio Colombia Mayor

Esta es una ayuda para varias personas, como el caso de Gloria, una ciudadana que es beneficiaria de este ingreso debido a que carece de rentas e incluso ingresos para subsistir: "Es una bendición de dios lo primero que todo y lo segundo pues como no dan mas toca aceptar lo que nos dan", afirma.

Por otra parte, existen también personas como Martha, quien tiene dificultades económicas pues que vive en una vereda del municipio de Viota y la última ayuda que recibió del Gobierno fue el Ingreso Solidario, auxilio que se desarrolló en el Gobierno de Iván Duque.

Publicidad

"No me han dado nada de Colombia Mayor. Antes recibía el ingreso solidario que me daban, al principio me daban 60.000 pesos, después me dieron 400 y desde diciembre me recortaron esos subsidios, no me han dado nada más", asegura.

Quiénes pueden acceder al subsidio de Colombia Mayor

A este subsidio de Colombia Mayor pueden acceder personas que sean colombianas, residan hace 10 años en el territorio nacional, tengan mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez y carezcan de ingresos para subsistir.

Las personas que tengan a partir de 90 años recibirán el pago a domicilio, para lo que el operador correspondiente las contactará. Según indica Prosperidad Social, los beneficiarios menores de 90 años, que por su condición médica requieren este tipo de pago a domicilio, deben tramitar todos los meses la solicitud ante el enlace municipal, con el soporte de la historia clínica.

Publicidad

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: