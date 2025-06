Subsidio pensional funcionaría "de forma gradual y progresiva": estas serían las condiciones

El subsidio de 230.000 pesos mensuales a los adultos mayores sin pensión que promete la reforma pensional, no entraría a pagarse de forma inmediata a los más de 3 millones de potenciales beneficiarios, sino que su implementación se daría "de forma gradual y progresiva", según documentos públicos del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

El pilar solidario es una de las piezas clave de la reforma pensional y comenzará a pagarse en un año de crisis para las finanzas públicas. Por ejemplo, el gobierno acaba de suspender la regla fiscal hasta por 3 años y anunció déficits más altos para este año y el siguiente.

"El potencial impacto económico de este programa es de 8,5 billones anuales, dado que de acuerdo con la normatividad vigente se deberá entregar una transferencia monetaria no condicionada como mínimo correspondiente a la línea de pobreza extrema, la cual será actualizada anualmente de conformidad con la variación del IPC certificada por el Dane para el año inmediatamente anterior. Esta transferencia monetaria, no condicionada, estaría dirigida a un potencial de 3,1 millones de adultos mayores en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad e integrantes de comunidades étnicas, los cuales serán incluidos en el programa de manera gradual y progresiva", señaló la entidad.

El DPS aseguró que ya le pidió una asignación de recursos adicionales al Ministerio de Hacienda para el pago de 2025 y 'espacio' para dentro del presupuesto del 2026 para la financiación del programa.

Inicialmente, se esperaba que el subsidio entrara a operar en el segundo semestre del año, pero ahora hay que esperar a que el Congreso y la Corte Constitucional definan el futuro de esa ley.

Adulto mayor. AFP.

Así elegirán a los beneficiarios del subsidio Pilar Solidario

Según la reforma pensional, los hombres mayores de 65 años y las mujeres mayores de 60 años que no tengan ningún ingreso para la vejez y estén en pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad tienen derecho a recibir el pilar solidario o renta básica solidaria que para 2025 equivale a 230.000 mensuales. Al subsidio pueden aplicar también mujeres mayores de 50 años y hombres mayores de 55 años con pérdida de la capacidad laboral u ocupacional superior al 50 % así como indígenas, negros y campesinos.

Publicidad

El reglamento que está construyendo el DPS establece que la entidad usará las baterías de datos del Sisben, el Registro Social de Hogares, Mi Registro Rural y otros registros administrativos como los censos del Ministerio del Interior para construir un listado inicial de beneficiarios. El listado pasa luego a una validación por parte del Ministerio del Trabajo y una vez esté aprobada la validación, los beneficiarios tienen que firmar un acta de vinculación al programa.

Según los documentos, estar en la lista inicial del DPS no le da el derecho de cobrar el subsidio, pero si no sale en la lista no se lo van a pagar. Aunque el Gobierno planea buscar a los beneficiarios, una persona que cumpla los requisitos podría postularse ante el DPS para que la entidad evalúe su caso.

Es importante tener en cuenta que una vez una persona entre al Pilar Solidario dejará de recibir el subsidio de Colombia Mayor, porque no se permitirá que una persona acceda a ambos programa.

Publicidad

Reforma pensional sigue en el limbo jurídico

La Corte Constitucional ordenó devolver al Congreso la reforma pensional por vicios de trámite, por lo cual el Congreso debe aprobar nuevamente el último debate de la iniciativa.