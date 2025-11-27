En vivo
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Nación  / Superindustria insiste en que sí puede visitar a la Registraduría; ONG alerta por abuso de poder
Exclusivo

Superindustria insiste en que sí puede visitar a la Registraduría; ONG alerta por abuso de poder

En pleno año electoral una demanda busca evitar que la Superindustria actúe como ‘policía política’, la entidad defiende las inspecciones y asegura que sí puede hacerlas.

