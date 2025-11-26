En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Demandan nulidad de resolución que establece la consulta interpartidista del 8 de marzo

Demandan nulidad de resolución que establece la consulta interpartidista del 8 de marzo

Según el denunciante, realizar esta consulta cuando ya se hizo una el 26 de octubre pasado, se generaría un detrimento patrimonial al duplicar los costos de la organización electoral.

Publicidad

Publicidad

Publicidad