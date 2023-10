Superindustria toma medidas para ponerle freno al gota a gota digital

La Superintendencia de Industria y Comercio, Superindustria, ha recibido una avalancha de quejas contra páginas web y aplicaciones de préstamos que prometen créditos al instante, por estar violando los topes de tasas de interés en el país y cobrar intereses de usura.

De hecho, la entidad ya ha impuesto varias sanciones por estos hechos, pero la situación está tan desbordada que las medidas ahora irán más allá.

Por ejemplo, la Superindustria anunció que podrá decretar medidas cautelares como suspender hasta por dos meses el acceso al comercio electrónico cuando encuentre indicios de que se están violando los derechos de los consumidores.

Además, le dio cuatro órdenes a todas las personas naturales o jurídicas que estén prestando dinero por Internet. Primero, informar a los consumidores sobre cuáles son las tasas de interés normales y de mora que tendrán que pagar. Segundo, solo pueden cobrar intereses de mora sobre las cuentas atrasadas y no sobre todas. Tercero, abstenerse de realizar cobros con amenazas y garantizar que el servicio cumple las características informadas.

En junio, Blu Radio hizo un reportaje sobre la crudeza con la que los gota a gota digitales están cobrando a sus víctimas.

Una de las víctimas compartió el audio con el que un hombre mexicano le cobraba la plata: “Mira zorra hija de puta me vale verga, la puta Fiscalía no te va a hacer antibalas. Voy a cortarte la cabeza y te voy a usar de ejemplo para que mis otros clientes aprendan por qué me tienen que pagar cuando quiero y como quiero".

