Supertransporte inicia investigación por muerte de perrito en maletero de bus de Copetran

La Superintendencia de Transporte inició una indagación preliminar tras la muerte de Maxi, un perrito que falleció el pasado 19 de julio dentro de un bus de Copetran que cubría la ruta de Maicao, La Guajira - Medellín, Antioquia.

La entidad busca establecer si hubo algún tipo de negligencia por parte de la compañía, pues, según denunció la familia del animal, los conductores del vehículo impidieron que la mascota viajara en la cabina de pasajeros.

La respuesta de Copetran ante la muerte del perrito Maxi. Foto: X @MelyMunera

“El chófer nos decía que la mascota no podía viajar con nosotros arriba. Que ellos ahora tenían que viajar en bodega. Nosotros le decíamos que viajamos tranquilamente desde Medellín hasta allá. ¿Por qué ahora tenía que viajar en bodega? Nos decía que no era el primero ni el último que viajaba allí, que nosotros no íbamos a saber más que él", dijo la dueña de Maxi, Gabriela Nava, para Noticias Caracol.

En un viaje, que era de 15 a 19 horas, la dueña del animal relata que apenas pasadas las primeras cuatro horas se dieron cuenta de que Maxi se encontraba físicamente mal. Al dirigirse a la veterinaria más cercana, la mascota ya se encontraba sin signos vitales, producto de un paro cardiorrespitario que le dio por una ola de calor.

“La Superintendencia reitera que las empresas habilitadas para prestar el servicio de transporte deben cumplir con la normatividad vigente, garantizar condiciones dignas y seguras para los animales de compañía, y asegurar una adecuada atención a los usuarios y usuarias. El caso continúa en análisis y, una vez concluidas las actuaciones preliminares, se determinará si hay lugar a una actuación administrativa formal”, afirma la entidad en su comunicado.

A la par de lo anterior, desde Copetran aseguraron que el hecho ya se encuentra bajo una investigación interna, con el propósito de tomar las medidas correspondientes. La compañía manifestó que está revisando los protocolos y realizando las respectivas campañas para garantizar que hechos como este no ocurran en el futuro.