Supuesto hombre de confianza de ‘Papá Pitufo’ fue director del IPES en Alcaldía Petro

El escándalo de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, se ha convertido en un caso de gran repercusión en Colombia. Marín Buitrago, señalado como el zar del contrabando en el país, intentó financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro, según información de las autoridades. Ahora, una investigación de Noticias Caracol ha revelado un nuevo nombre dentro de esta trama: Freddy Camilo Gómez Castro, quien habría sido hombre de confianza de Marín Buitrago y, en el pasado, funcionario de la administración distrital cuando Petro era alcalde de Bogotá.

Gómez Castro fue nombrado director del Instituto para la Economía Social (IPES) el 24 de febrero de 2015, en el último año de la alcaldía de Gustavo Petro. Esta entidad tiene la responsabilidad de atender a los vendedores ambulantes y formalizar su actividad económica en la ciudad.

De acuerdo con un boletín de prensa de la época, Gómez Castro era administrador público especializado en proyectos de desarrollo y cursaba una maestría en Dirección del Desarrollo Local en la Universidad Complutense de Madrid. Además, trabajaba en su libro Administración y Economía Popular.

Su plan al frente del IPES era mejorar el reconocimiento de la entidad y trabajar en la democratización del espacio público, con el objetivo de reducir la incidencia de mafias en la venta informal y proteger a los vendedores en situación de vulnerabilidad.

La reciente investigación periodística señala que Gómez Castro tendría una conexión cercana con Marín Buitrago. Videos e interceptaciones telefónicas obtenidas por las autoridades lo relacionan con el denominado zar del contrabando.

Su nombre surgió en medio del escándalo por la filtración de información que permitió la fuga de Marín Buitrago. Según Noticias Caracol, el 10 de octubre de 2023 se realizó una reunión de alto nivel en el Ministerio de Defensa, donde participaron el ministro Iván Velásquez, la coronel Julie Ruiz (jefe de contrainteligencia de la Policía), el fiscal del caso, Andrés Marín, y su jefe Leonardo Quevedo. Después de este encuentro, se filtró información clave a Marín Buitrago, lo que le permitió huir del país.

Interceptaciones telefónicas revelaron que Gómez Castro habría alertado sobre los detalles de la reunión. Un día después, fue captado en un video en Cartagena, reunido con alias 'Papá Pitufo'.

El presidente Gustavo Petro ha reconocido haberse reunido con Diego Marín Buitrago, aunque asegura que desconocía su rol en el contrabando. "Solo he visto a Marín una vez. La única vez que vi a ese señor fue llevado por Daniel García, un exfuncionario de mi alcaldía del Partido Verde, que me lo presentó con otros señores como empresario del San Andresito. Le expliqué, sin saber quién era, que mi política consistía en transformar los San Andresitos de espacios de contrabando en espacios de producción nacional. No ofreció dinero para la campaña mientras estuve allí", afirmó Petro.