Suspenden clases en zona rural de La Plata, Huila, tras asonada contra el Ejército

En el corregimiento de Belén, zona rural del municipio de La Plata (Huila), fueron suspendidas las clases este lunes 22 de septiembre como medida preventiva, luego de la asonada contra un grupo de militares en la zona.

A través de una circular, el rector de la Institución Educativa Villa de los Andes emitió instrucciones temporales para continuar con la jornada académica de manera virtual, con el fin de proteger a los estudiantes en medio de la compleja situación de orden público que enfrenta la región.

"Hemos recibido una comunicación de parte de la Institución Educativa Villa de los Andes, en la que se informa la decisión de adoptar clases virtuales para el día de hoy. Esta institución comprende ocho sedes y cuenta con alrededor de 635 estudiantes", señaló Camilo Ospina Martínez, alcalde de La Plata.

Ante este complejo panorama, el mandatario local hizo un llamado al Gobierno Nacional para que intervenga de manera urgente: "Esta es una situación compleja, una situación de orden público difícil en la zona rural de nuestro municipio. El llamado que siempre hemos hecho al Gobierno Nacional es a buscar una salida rápida y oportuna, que garantice la tranquilidad, la integridad y el desarrollo normal de las actividades de las comunidades rurales de La Plata", expresó el mandatario local.



Comunicado suspensión de clases en La Plata, Huila.

Por su parte, Jairo Losada, representante del sindicato de docentes del Huila (Adih), calificó lo ocurrido como lamentable y recordó que las escuelas deben ser territorios de paz, donde se garantice la seguridad de docentes y estudiantes.

“Nosotros, como organización sindical, hemos considerado que nuestros estudiantes y maestros no pueden estar en medio del conflicto, entonces se ha planteado la flexibilización del trabajo hasta que haya condiciones de seguridad. Hacemos un llamado a los grupos armados al margen de la ley para que no involucren a las instituciones educativas”, indicó el representante del sindicato.

El líder sindical también insistió en la necesidad de implementar medidas de protección urgentes y permanentes en las zonas rurales del departamento, donde el conflicto armado persiste.