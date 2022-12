Suspenden millonaria licitación para mantenimiento de alumbrado en Yopal

La Procuraduría General de la Nación, en una intervención exprés, logró la suspensión de la licitación para el mantenimiento del alumbrado de Yopal, por un valor de 3.768 millones de pesos, por las presuntas irregularidades que rodean este proceso, que iba a ser adjudicado en seis días.



A la convocatoria realizada el pasado 23 de noviembre solo se presentó un oferente a las 8:50 de la mañana, según el ministerio público. A esa misma hora quedaron registrados los estudios previos, los pliegos de condiciones, la convocatoria a veedurías, el análisis del sector y la matriz de riesgo. Y un día después, las observaciones y las repuestas al pliego fueron publicadas a las 05:59 de la tarde.



Le puede interesar: Yopal elige este domingo nuevo alcalde.



Según el cronograma, este sábado a las 3:00 de la tarde, día que previamente había sido declarado laboral, vencía el tiempo para la presentación de ofertas y así abrir paso a la adjudicación que se tenía prevista para el próximo miércoles.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



- Durante la audiencia de imputación de cargos, los presuntos autores materiales del asesinato del productor Angello Alzamora aceptaron los cargos y llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía, por lo que tendrían una rebaja de penas del 50%.



- María Estrada, madre del Sargento Libio José Martínez, muerto en cautiverio por las Farc, dijo que no ha podido perdonar y que hoy no conoce las razones del secuestro.



- El expresidente panameño Ricardo Martinelli afirmó que pretende estar fuera de Panamá "el tiempo que sea necesario" para no inhabilitarse en el 2019.



Publicidad