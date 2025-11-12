En vivo
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Blu Radio  / Nación  / "Suspender la inteligencia con EE. UU. no fortalece la soberanía": AmCham critica decisión de Petro

“Suspender la inteligencia con EE. UU. no fortalece la soberanía”: AmCham critica decisión de Petro

La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, advirtió que la medida del Gobierno pone en riesgo años de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y pidió usar canales diplomáticos.

