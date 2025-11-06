En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Susto en pleno centro de Ibagué: mujer raptó a bebé indígena de cuatro meses

Susto en pleno centro de Ibagué: mujer raptó a bebé indígena de cuatro meses

Según testigos, una mujer se acercó a la madre con gestos amables y palabras de confianza. En cuestión de segundos, y aprovechando un descuido, tomó a la niña en brazos y se perdió entre la multitud.

Publicidad

Publicidad

Publicidad