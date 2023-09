“Taponar el tapón es muy difícil”: Petro se opone a cerrar frontera con Panamá

Desde Nueva York, el presidente Gustavo Petro se refirió a la crisis humanitaria que se vive en el Tapón del Darién ante el éxodo masivo de migrantes que intentan cruzar la frontera entre Colombia y Panamá. Precisamente, este martes sostendrá una reunión bilateral con su homólogo panameño para discutir la problemática.

Antes de ese encuentro, el mandatario dijo que está en desacuerdo con cerrar la frontera, reconoció que grupos criminales explotan a los migrantes y mueven millones de dólares de esta actividad, además que el Clan del Golfo es el que comanda las actividades criminales en la zona.

“El flujo migratorio que es una realidad en Colombia es un flujo mundial, alcanza cifras de más de 3.000 personas por día, lo cual nos conduce a más de un millón de personas el próximo año, lo cual nos conduce a más de un millón de personas en el próximo año. Ahí hay cualquier cantidad de desastres humanitarios, violación de derechos humanos”, sostuvo el mandatario.

Aseguró que hay una discusión sobre cómo frenar ese flujo, pero que él no apoya la idea de cerrar la frontera. “Hay una posición que es reprimir, cerrar fronteras, taponar el tapón que es bastante difícil porque las personas que organizan el éxodo usan rutas marinas, etc. Yo creo que esa posición no es la eficaz”.

Insistió en que la mayoría de migrantes son de Venezuela y por eso insistió en desbloquear recursos de ese país.

“Si disminuye el flujo disminuye el enriquecimiento de mafias (…) Las nuevas esclavitudes son dominadas por las mafias, lo que vemos en el Tapón del Darién es que cerca de 30 millones de dólares son capturados de los bolsillos de las personas que migran para pagar los pasos, las travesías por el mar y se creen nuevas esclavitudes”, sostuvo Petro que advirtió que la agrupación con mayor control en la región es el Clan del Golfo.

#Atención El presidente Petro confirma que mañana habrá reunión con Panamá para hablar del Tapón del Darién, donde se proyecta que cerca de un millón de personas crucen el próximo año. Insiste en la necesidad de desbloquear Venezuela para frenar el éxodo. pic.twitter.com/X9R59OLEdL — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 18, 2023

