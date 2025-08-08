Tembló en Villavicencio, Meta: Servicio Geológico notifica que la magnitud fue de 3.4

En horas del mediodía de este viernes 8 de agosto de 2025, a las 12:14 p. m. hora local, se registró un sismo de magnitud 3.4 con profundidad superficial (menor a 30 km) en el municipio de Acacías, Meta, según el Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento telúrico fue sentido en varios puntos del departamento y en otras regiones del país. En redes sociales, habitantes de Villavicencio reportaron que, aunque breve, el temblor se percibió con cierta intensidad, especialmente en barrios cercanos a la vía hacia Acacías. “Fue corto pero un poco fuerte”, comentó una residente de la zona.

Otros testimonios coincidieron en la misma sensación: “fue corto pero fuerte el movimiento”, “en Acacías se sintió”. De manera sorpresiva, algunos usuarios desde Cartagena también señalaron haber percibido el sismo.

Noticia en desarrollo...