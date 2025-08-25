Temblor sacudió este lunes al centro-oriente del país: el epicentro fue en Boyacá

Entrada la tarde-noche de este jueves, 25 de agosto, un temblor sacudió al centro-oriente del país, según reporto por medio de sus redes sociales el Servicio Geológico Colombiano.

De acuerdo con el reporte entregado por el SGC, el movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Paya y tuvo una magnitud de 3.7, además de una profundidad superficial, es decir, menor a los 30 kilómetros.

Otros temblores en Colombia

Según informó también el Servicio Geológico Colombiano en sus redes, este jueves hubo otros temblores también en lugares como el Océano Pacífico, como uno sobre las 3:15 de la tarde; así como otro movimiento en Villavicencio, Meta, pero sobre la noche del miércoles.