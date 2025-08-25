Publicidad

Temblor sacudió este lunes al centro-oriente del país: el epicentro fue en Boyacá

El temblor tuvo una magnitud de 3.7, además de una profundidad superficial, es decir, menor a los 30 kilómetros.

Sismógrafo - Temblor - Sismo - Terremoto. Foto AFP
Sismo.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 25, 2025 06:27 p. m.

Entrada la tarde-noche de este jueves, 25 de agosto, un temblor sacudió al centro-oriente del país, según reporto por medio de sus redes sociales el Servicio Geológico Colombiano.

De acuerdo con el reporte entregado por el SGC, el movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Paya y tuvo una magnitud de 3.7, además de una profundidad superficial, es decir, menor a los 30 kilómetros.

Otros temblores en Colombia

Según informó también el Servicio Geológico Colombiano en sus redes, este jueves hubo otros temblores también en lugares como el Océano Pacífico, como uno sobre las 3:15 de la tarde; así como otro movimiento en Villavicencio, Meta, pero sobre la noche del miércoles.

