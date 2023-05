“Tendríamos que ser procesados por la Corte Penal”: Petro sobre declaración de Mancuso en la JEP

El presidente Gustavo Petro posesionó a tres magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial, y durante su intervención insistió que uno de los retos prioritarios de Colombia debe ser superar la impunidad, especialmente del conflicto armado, y se refirió extensamente a la declaración que entregó el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la JEP .

“Uno de los hechos que sorprende de las confesiones recientes de Mancuso ante la Justicia Especial para la Paz, otro tribunal creado intentando salir de la violencia a través de algo que se llama la verdad. La impunidad lo que ciega es la verdad. Provocó indudablemente titulares de prensa, contenido ese tipo de declaración es espeluznante si uno las evalúa. Algunos dirán que no es cierto, otros que sí”, aseguró el mandatario.

Y dijo que las declaraciones tienen una presunción de verdad: “Es una confesión judicial, so pena de una serie de pérdidas en términos de beneficios jurídicos que no cualquier ser humano asumiría solo para decir unas mentiras. El costo de eso sería enorme para su propia existencia y, por tanto, la presunción de verdad ante el Tribunal de Justicia Especial es alta, sin que seamos nosotros los que dictaminemos, al final son los jueces”.

El presidente lamentó la “falta de sensibilidad de la sociedad”, pues, según dijo, “en cualquier otro país esas declaraciones hubieran provocado que millones de personas salieran a las calles a demandar un cambio real de las instituciones”.

Por eso señaló: “Es un delito lo que allí aparece, cualquiera que sea la magnitud de esa verdad, que ya determinarán los jueces. Lo que allí aparece son crímenes de lesa humanidad. Crímenes que quizás en gravedad no han sido cometidos en ningún rincón de América en las últimas décadas. Es una crisis humanitaria. Claro que tendríamos que ser procesados por la Corte de Penal internacional, que sería la instancia para medir este tipo de delitos si la justicia colombiana no puede o no quiere, como reza el Estatuto de Roma, que nosotros ratificamos”.

