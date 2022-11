“Tenemos un país a mitades, debemos hacerlo bien”: senadora Pizarro sobre primeros 100 días de Petro

Este martes, 15 de noviembre, varios sectores salieron a marchar en apoyo a al Gobierno de Gustavo Petro, quien ya cumple 100 días como presidente de la República; las manifestaciones fueron convocadas en las principales ciudades del país.

En diálogo con Mañanas Blu, la senadora María José Pizarro aclaró que, aunque se deben brindar todas las garantías para que los ciudadanos se manifiesten, el Gobierno no debe tomar partido para apoyar o convocar, pues tiene que ser garante democráticamente, tanto para los que apoyan al actual gabinete como los que no.

“El papel del Gobierno no debe ser el de respaldar o convocar, pero sí brindar las garantías para que tanto las movilizaciones del Centro Democrático y sectores de oposición, como las que se realicen en apoyo, puedan darse en paz y tranquilidad y respetar el ejercicio democrático de los colombianos a favor o no de Petro”, señaló.

Sobre las marchas de este martes, la senadora Pizarro dijo que son, en parte, un mensaje que la ciudadanía envía para apoyar la gestión que hasta ahora ha hecho el presidente Petro.

“Hay una voluntad popular que se ha expresado en las convocatorias para estas movilizaciones que vienen de distintos sectores sociales del país, básicamente en estos 100 días, para brindarle apoyo, respaldo y para enviar un mensaje en estos 100 días de Gobierno de Gustavo Petro”, recalcó en Blu Radio.

Gobierno Petro, 100 días

“Estamos en un país que está mitad y mitad. No son amplias las mayorías, no se ha ganado tampoco así en América Latina (…) Lo que tenemos que hacer es hacerlo bien para que aquellos sectores que no nos votaron se sientan recogidos, es decir, que hay un Gobierno para ellos”, aseveró.

Sobre la reforma tributaria y algunas políticas que han sido puestas en el ojo de la polémica por cuenta de algunos sectores, la senadora comentó que hace parte de la democracia y de lo que se debe debatir.

“En términos generales las cosas no van mal, solo es una visión distinta de país. Todos pueden expresar su descontento porque eso es democracia”, concluyó.

