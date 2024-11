“Tengo dudas”: Petro cuestionó informe ONU que alerta aumento en productividad de cocaína

El presidente Gustavo Petro cuestionó el informe de la ONU que alerta el aumento en productividad de la cocaína en el país. Esta declaración la hizo en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, durante la ceremonia de graduación de 283 uniformados que recibieron su pregrado en administración policial.

Desde allí, el mandatario se refirió al reporte anual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que reveló que la producción de cocaína en Colombia subió 53 % en 2023 y que la productividad también se disparó. Sin embargo, el mandatario expresó que tenía dudas sobre estas cifras y reveló que habló de este tema con el secretario general de naciones unidas, Antonio Guterres, quien participó de la COP16 en Cali.

“Lo que yo pretendía desde el primer día de mi Gobierno era dificultarles el negocio para que ya no fuera rentable y otras actividades lícitas pudieran instalarse en el territorio, pero cuando llega el informe de la ONU sobre el año 2023 dice que la productividad de la hoja de coca se duplicó en un año, eso es lo que me da dudas porque no he observado ningún cultivo en el mundo que se duplique en un año. Es decir, que la misma área sembrada produce el doble en el 2022 que en el 2023. Solo dejo que son dudas”, dijo.

El mandatario agregó que aunque las incautaciones subieron un 15 %, se está incautando menos de lo que se produce, pero aseguró que estos resultados no son responsabilidad de su Gobierno sino de quienes manejan el negocio y “tienen el dinero de coger la biotecnología, la genética de adaptar las plantas para que den más cocaína”.

Al término de su discurso, el jefe de Estado informó que la demanda en países como China e India se ha incrementado y que esto también ha aportado a los resultados negativos para Colombia.