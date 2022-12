“Tengo una corazonada que me dice que mi mamá está viva”: Aida Victoria Merlano

Si bien negó conocer el paradero de su madre y aunque señaló no haber tenido contacto con ella desde el día de la fuga, el pasado 1 de octubre en un consultorio médico del norte de Bogotá, Aida Victoria Merlano Manzaneda, hija de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, aseguró que continúa aferrada a una corazonada, bajo la que manifestó que su madre aún continúa con vida.

“Tengo una corazonada de que ella está viva. Me mantengo aferrada a la esperanza de que quiero pensar que ella está bien”, precisó Merlano a BLU Radio.

Aunque manifestó que no sido víctima de amenazas o intimidaciones luego de las confesiones que realizó ante los medios de comunicación sobre la relación amorosa que Julio Gerlein sostuvo con Merlano Rebolledo, la joven de 20 años señaló que la última manifestación de apoyo que recibió por parte del empresario fue durante el día en que se produjo su captura en un edificio del barrio El Golf, en el norte de Barranquilla.

“Él me manifestó su apoyo hasta el momento en el que estuve privada de la libertad. Por temas legales, él no se nos podía acercar porque eso lo podía perjudicar. No sé cómo tomó el hecho de que yo dijera todas esas cosas públicamente”, agregó.

Frente a los interrogantes que aparecieron luego del hallazgo del pasaporte de un exfuncionario de la Cámara de Representantes en uno de los vehículos requeridos por las autoridades con fines de extinción de dominio, Aida Victoria aseguró que, siendo consciente de que la Fiscalía ocuparía las propiedades de su madre, solicitó a su conductor trasladar una maleta que contenía sus pertenencias, entre ellas, los pasaportes de la excongresista y el exfuncionario Gil Xavier Feria, señalando que ambos documentos permanecen en el lugar, desde el último viaje que realizaron juntos.

De la relación de ambos, manifestó que “es evidente que no pueden ser pareja”.

“A mí no me compete hablar sobre la intimidad de nadie. Eran amigos, él estaba muy pendiente de ella y tenían, más bien, una relación de hermandad”, indicó.

La joven estudiante de psicología manifestó que continúa vinculada al proceso en libertad. Junto con su hermano, Esteban, quien cumplió los 18 años el pasado primero de noviembre, residen en un edificio del norte de la ciudad, donde un solo hombre compone su esquema de seguridad.