Terminales de transporte aseguran pérdidas millonarias por paro arrocero; Ibagué, la más afectada

En medio del paro arrocero que se desarrolla en nueve departamentos del país, el gremio de terminales de transporte (Conalter) manifestó que los despachos diarios se han reducido notoriamente. De acuerdo con su directora ejecutiva, Sandra Tatiana Serrato, los bloqueos han afectado principalmente a las terminales del Tolima, Meta, Casanare, Córdoba, Santander y el Huila, con pérdidas diarias en cada una de ellas de hasta 100 millones de pesos.

Los principales afectados son los pasajeros y, por ende, las empresas de transporte. En esa cadena logística también las terminales, pues registran unas pérdidas importantes. Actualmente, una de las terminales más afectadas es la terminal de Ibagué, que tiene una reducción de despachos de un 40 % y eso implica para nosotros unas consecuencias negativas Dijo Serrato en diálogo con Blu Radio.

Desde el gremio aseguran que las pérdidas pueden ser mayores si se tiene en cuenta a los comerciantes de las terminales, quienes han visto reducciones significativas en sus ventas por la falta de pasajeros. Serrato pidió a los usuarios que, en caso de usar un transporte intermunicipal, consulten previamente con las empresas correspondientes para verificar si no hay modificaciones en los horarios del trayecto.

Paro arrocero en La Mojana. Pedro Ramos

Cabe recordar que este paro arrocero ya completa alrededor de 10 días y desde distintos sectores están a la espera de que el Gobierno Nacional alcance un acuerdo con los manifestantes. Tras una nueva jornada de negociaciones, el gremio había anunciado un pacto preliminar para establecer un precio mínimo por el arroz paddy verde. Sin embargo, la medida no se hará oficial hasta que no se presente una resolución ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con los puntos concluidos.

“No hay garantía todavía del precio que requiere el agricultor para llevar a cabo unos costos de producción y recuperar los costos que hasta el momento se tienen. Si el agricultor no tiene esas garantías, no se van a levantar las vías. No va a haber una desmovilización ni el bloqueo de las carreteras", afirmó Carlos Rojas, representante de los arroceros.

Para la fecha de publicación de esta noticia, los arroceros se encuentran socializando la resolución que deberá ser entregada ante la SIC. Desde el gremio esperan que, en caso de haber visto bueno, sería posible levantar los bloqueos en los nueve departamentos del país, tales como Tolima, Huila, Neiva, Córdoba, Meta, Casanare, Arauca, Sucre, Cesar y los Santanderes.