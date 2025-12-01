Titanes Caracol premió a los autores de proyectos que construyen país

El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá acogió la gala número 10 de los premios Titanes Caracol, que reconoció iniciativas forjadas desde los territorios para mejorar la calidad de vida en diferentes ámbitos.

Se reconocieron cinco categorías: ciencia, tecnología e innovación, sostenibilidad y economías ambientales, educación ambiental y desarrollo de capacidades, salud y bienestar, e integración, inclusión y reconciliación.

A María Teresa Sinisterra hace 10 años le dijeron que no tenía sentido su labor; hoy ella demuestra lo contrario, al recibir el reconocimiento por su trabajo desde la asociación Asogesampa en Buenaventura, Valle del Cauca.

Premios Titanes Caracol, María Teresa Rojas. Foto: Blu Radio

"Hemos rescatado 2.000 toneladas de residuos sólidos aprovechables y 132 toneladas de plásticos", resalta con orgullo, al asegurar que "sigue valiendo la pena".



El proyecto, de Caracol Televisión, tiene como consigna "Hacer el bien, marca la diferencia", al destacar el trabajo que deja impacto social. Ese lema va en sintonía con el trabajo de Camila Cooper en la fundación Fruto Bendito y su programa Cunas con Amor.

Premios Titanes Caracol, Camila Cooper Foto: Blu Radio

La iniciativa está inspirada en una tradición finlandesa de hace 89 años y que cuenta con certificación de la embajada de ese país en Colombia.

Publicidad

"Tenemos nuestras cunas 100 % colombianas, con un cartón corrugado, las tintas son a base de agua", comentó Cooper, quien complementa esa labor con un plan de educación, lo cual contribuye al bienestar de muchos niños y de sus familias.

La votación fue definida en línea, a través de la página web del programa, por el público en general que decidió participar, y la evaluación del jurado que hizo seguimiento a los proyectos.

Con ese mecanismo de escogencia, también resultó ganador Jhon Anderson Soledad, quien se fijó en la exclusión en la formación de niños con discapacidad en algunas áreas, por lo que con su proyecto Innvition, ejecutado en Neiva, Huila, se centra en enseñar electrónica a pequeños ciegos o música a menores sordos. "Eso es lo que queremos impactar en 2026", le dijo a Blu Radio después de la ceremonia.

Premios Titanes Caracol, Jhon Anderson Soledad. Foto: Blu Radio

Publicidad

Las iniciativas ganadoras resaltan por su constancia, a pesar del entorno y las complejidades de la Colombia profunda; tal es el caso de Ruby Flórez, quien se postuló por tercera vez exponiendo su labor en la periferia de Cartagena con la corporación Ruleli y la atención a niños con capacidades diferentes.

Premios Titanes Caracol, Ruby Flórez. Foto: Blu Radio

"Llevar a mi barrio este premio va a ser un orgullo", expresó emocionada.

Los premios buscan sacar del anonimato esas historias que construyen país, por medio de las cuales cientos de ciudadanos son favorecidos de manera directa, como la labor de la profesora Luz Mary Herrera en la fundación Semillas & Raíces, que trabaja en la loma entre Cazucá y Ciudad Bolívar, Bogotá, donde además de educación popular se impulsa la resignificación de espacios con murales y otras expresiones artísticas que son de utilidad para jóvenes y niños.

Premios Titanes Caracol, Luz Mary Herrera. Foto: Blu Radio

La premiación se dio al ritmo de interpretaciones musicales de los cantantes Gusi, Felipe Peláez y el Grupo Enkelé.