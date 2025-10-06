“Todo estaba vuelto nada”: soldado sobreviviente a ataque con explosivo en Puerto Jordán, Arauca

Un nuevo hostigamiento del ELN contra la base militar de Puerto Jordán, en Arauca, dejó un soldado muerto y varios uniformados heridos. El ataque, ocurrido este domingo en la tarde, se suma a una serie de hechos violentos registrados en la zona durante el último año.

La ofensiva insurgente se produjo hacia las 3:00 p. m., cuando los militares se encontraban en descanso. De a cuerdo con las autoridades, desde un kilómetro de distancia, los atacantes lanzaron una granada de 81 milímetros con un mortero, que impactó contra las instalaciones del batallón.

El soldado profesional José Henry Ceballos Moreno perdió la vida tras recibir el impacto de escombros desprendidos de techos y paredes. Otros uniformados resultaron heridos con quemaduras en el rostro y el pecho, además de esquirlas en diferentes partes del cuerpo. Varios de ellos fueron trasladados al Hospital de Yopal, en Casanare, de donde algunos ya fueron dados de alta.

En medio de la confusión, el soldado profesional Isaac Salgado relató lo que vivió en el momento de la explosión: “Yo sentí fue la explosión, cuando en el alojamiento no se veía nada. Cuando quise reaccionar, todo estaba vuelto nada. Lo que hice fue evacuar y me prestaron los primeros auxilios”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.



A pesar de las lesiones, Salgado aseguró que mantiene firmeza y fe para seguir adelante. “Echar para adelante y con fe, (así) todo se puede. Se siente feo, pero uno tiene que meterle moral, no se puede dejar caer nunca. Tocó reaccionar y salir”, agregó.

Tras el ataque, el Ejército reforzó la presencia en Puerto Jordán con el envío de más hombres, la ampliación del perímetro de seguridad y el inicio de una investigación. Esta es la tercera acción violenta contra esa base militar en menos de un año.