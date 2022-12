Torrijos sigue en Centro de Memoria Histórica, pese a despido del Rosario: Susana Correa

Vicente Torrijos seguirá como director del Centro de Memoria Histórica pese a su salida de la Universidad del Rosario por cuestionamientos relacionados con sus estudios. Así lo aseguró en Mañanas BLU la directora de Prosperidad Social, Susana Correa, en medio de una polémica sobre el académico señalado de haber certificado un doctorado inexistente.

Correa aseguró que el funcionario se mantendrá en el cargo pues en la hoja de vida cumple con todos los requisitos para el nombramiento.

“A nosotros no nos ha mentido, si hubiera sido a nosotros en nuestro proceso, claro que se estuviera evaluando claramente. A nosotros no. Nosotros no tenemos ningún doctorado en la hoja de vida de la función pública”, indicó la funcionaria.

“No he hablado con el señor Torrijos ni con nadie el Gobierno”, dijo, no obstante, la funcionaria.

Torrijos, en un mensaje, aseguró que no lo despidieron de la Universidad del Rosario sino que él dimitió.

La polémica se dio pues Torrijos aparece con un doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, y con estudios posdoctorales, cuando en realidad, no los habría terminado.

