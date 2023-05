Trabajadores de Viva Air acudirán a instancias internacionales porque aerolínea no pagará nómina

Después de que los trabajadores de Viva Air recibieron este martes, 30 de mayo, una comunicación de la empresa en las que se les informaba que no pudieron conseguir acreedores que dieran fundamento financiero a la compañía por la situación de quiebra que atraviesa y que no podrían cumplir con sus obligaciones de pago de nómina, además de desvincularlos de servicios como la póliza de salud, los empleados de la aerolínea de bajo costo aseguraron que acudirán a instancias internacionales e interpondrán recursos legales.

El asesor legal de los Trabajadores Aéreos en Colombia, Carlos Roncancio, aseguró que presentarán “demandas y acciones de tutela y acudirán a instancias internacionales para preservar y salvaguardar los derechos de al menos las mujeres embarazadas y las personas enfermas y con vulnerabilidad".

Viva Air contaba con 5.000 empleados directos e indirectos cuando aún tenía operaciones, sin embargo, después de su cese de operaciones terminó solo con 800. Es a ellos quienes no se les podrá cumplir.

"No fue posible conseguir dichos recursos para cubrir estas creencias, por lo tanto, dolorosamente, debemos comunicarles que mañana, 31 de mayo, no se realizará el pago de la nómina (...) es importante que cada persona revise sus pagos obligatorios pendientes que se realizaban a través de descuentos de nómina, debido a que dichos descuentos no pudieron ser procesados para el pago a ningún proveedor (AFC/APV, libranzas, embargos, fondo de empleados, SURA, sindicatos, entre otros)", se lee en la comunicación enviada a los empleados.

Publicidad

Los trabajadores de la aerolínea ya habían solicitado al Gobierno una renta básica por cuenta de la situación que viven muchos de los extrabajadores de la compañía.

"Se ve cada vez más el tremendo impacto de las malas acciones y decisiones tardías de la Aeronáutica Civil durante los últimos 10 meses, solo reconocieron que la aerolínea estaba en crisis hace un mes, cuando financieramente ya era insostenible. Ahora lo preocupante es que la empresa le informa a los trabajadores que ellos mismos deberán pagar su pólizas de salud cuando ni siquiera recibirán el pago por su trabajo, de dónde pretenden que saquen recursos para su seguridad social. En este orden de ideas le hacemos nuevamente un llamado al Gobierno nacional para que autorice una renta básica de al menos un salario mínimo", indicó Roncancio.

Avianca hace unos días anunció que contrataría personal para su operación, priorizando los extrabajadores de Viva Air y Ultra Air, el representante de los trabajadores de Viva agradeció el gesto de la aerolínea, pero dijo que nuevamente están “en manos de la Aerocivil, si la entidad no le aprueba varios slots a Avianca, ni le autoriza nuevos aviones y permisos no se podrá efectuar estas contrataciones".

Publicidad

Le puede interesar "Las enfermedades que más muertes causan en Bogotá, según informe":