Blu Radio  / Nación  / Tragedia en Meta: creciente súbita deja cuatro muertos, entre ellos tres menores

Tragedia en Meta: creciente súbita deja cuatro muertos, entre ellos tres menores

Los cuerpos sin vida fueron hallados tras horas de labores por parte de los equipos de emergencia, que contaron con apoyo de la comunidad.

ahogados-meta.jpg
Rescate de cuerpo en el Meta.
Foto: Defensa Civil.
Por: Carlos Andrés Pérez
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 09:26 a. m.

Una tragedia enluta al departamento del Meta este jueves, luego de que una creciente súbita arrasara con un grupo de bañistas en el municipio de El Castillo. El hecho ocurrió mientras varias personas disfrutaban de un paseo de río.

De acuerdo con las primeras versiones, 11 personas fueron arrastradas por la fuerza del agua. Organismos de socorro desplegaron un intenso operativo de búsqueda y rescate en la zona.

Las autoridades confirmaron que siete de las víctimas lograron ser rescatadas con vida. Sin embargo, hace pocos minutos se conoció que cuatro personas murieron, entre ellas tres menores de 17, 14 y 6 años.

Los cuerpos sin vida fueron hallados tras horas de labores por parte de los equipos de emergencia, que contaron con apoyo de la comunidad. Los sobrevivientes fueron atendidos por personal médico debido a la gravedad del impacto emocional y físico.

Noticia en desarrollo...

