Transportadores denuncian millonarias pérdidas en carga de café por ola de inseguridad

Nuevamente el gremio del transporte de carga le hace un fuerte llamado de atención al Gobierno Nacional, especialmente en temas relacionados con la seguridad de los transportadores en las carreteras del país. De acuerdo con Fedetranscarga, en los últimos 10 meses se han registrado 18 hurtos, dos intentos de saqueo y unas materialidades sobre las vías del departamento del Cauca. Según cifras del gremio, la inseguridad ha generado pérdidas de 6.300 millones de pesos.

Dice el gremio que, de acuerdo con algunas investigaciones, se señala la responsabilidad a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. Así mismo, alzan la voz de protesta, ya que estas amenazas ponen en riesgo a los transportadores que todos los días movilizan más de 3.100 sacos de café sobre esta ruta.

“La situación se presenta en el sitio denominado Vía La Fonda, en el Patía caucano. Allí los vehículos son desviados para luego ser trasladados a Zajandí, en el Cauca, donde son descargados. Se ha hecho responsable de estos hechos a la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc. El riesgo a la vida de los transportadores es enorme por este tipo de situaciones y, por supuesto, se pone en juego la estabilidad económica de la región que depende de esta cosecha de café”, confirmó Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga.

Por esto mismo, desde el gremio le piden al Ministerio de Defensa, en coordinación con la Policía y el Ejército, incrementar el pie de fuerza en las vías del país para garantizar la seguridad de los transportadores que encabezan la línea productiva del país. Así mismo, el llamado se suma a las cifras entregadas por los gremios, que aseguran que, en comparación con 2024, definitivamente en el país, por bloqueos y robos, los camioneros son los más afectados por la inseguridad en las vías.

