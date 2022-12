La misiva hace parte de una serie de documentos que entregó la defensa del exfuncionario, preso en Estados unidos, como parte de una nueva línea de defensa.



De acuerdo a la defensa, es la Fiscalía la que está equivocada cuando sostiene que aunque el tratado no ha sido ratificado este es válido porque ninguna de las dos partes ha renunciado al acuerdo.

Carta de Uribe apoyando a Andrés Felipe Arias by Blu Radio on Scribd

Publicidad