Trump presionará a Colombia si mantiene acercamiento a los BRICS, advierte experto

En una entrevista con Mañanas Blu 10:30, Eric Farnsworth, exvicepresidente del Consejo de las Américas, alertó sobre el deterioro progresivo de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, advirtiendo que la relación atraviesa una etapa que no debe subestimarse.

Según Farnsworth, Trump ha dejado clara su agenda exterior: migración, lucha contra las drogas y relaciones geopolíticas con países como China y otras naciones autoritarias. Bajo ese contexto, recalcó que “la relación entre Estados Unidos y Colombia ha cambiado, sigue cambiando y es una realidad que los colombianos deben empezar a asumir”.

Sobre el llamado a consultas de los embajadores por parte de ambos Gobiernos, el analista calificó la medida como una “señal preocupante”, aunque reconoció que el conflicto diplomático no ha sido una prioridad en Washington debido a la atención concentrada en temas como el presupuesto nacional, Ucrania y el conflicto en Medio Oriente.

El experto también se refirió a las presiones comerciales que podría ejercer Trump sobre Colombia. Aunque no descarta tensiones, aclaró que estas no son inevitables: “Si Colombia cambia su enfoque sobre temas como migración, Venezuela o su acercamiento a los BRICS, la Casa Blanca podría reconsiderar su postura. No debemos asumir lo peor, sino trabajar por lo mejor”.

En ese sentido, resaltó el papel de las personalidades de los mandatarios como un factor que ha intensificado la crisis. “Esto no se trata solo de ideologías, sino de un choque de estilos entre dos líderes con carácter fuerte y poco diplomático: Gustavo Petro y Donald Trump. Cuando se enfrentan, amplifican el conflicto y lo alejan de los canales tradicionales”, dijo.

Además, identificó que mientras figuras como Marco Rubio tienen un enfoque más comprometido con la región, desde Seguridad Nacional se insiste en una política de control y fuerza en materia migratoria. “Hay contradicciones entre agencias, pero ambas partes creen estar siguiendo la línea del presidente”, señaló.

Sobre la carta enviada recientemente por el presidente Petro a Trump para calmar tensiones, Farnsworth fue enfático: “Es un gesto positivo, pero probablemente aún no ha sido procesado en su totalidad. Aun así, las acciones serán más importantes que las palabras. Es momento de que ambos gobiernos respiren profundo, reconozcan su historia de cooperación y busquen una hoja de ruta común. Esta relación no puede seguir deteriorándose”, concluyó.

