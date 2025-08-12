Último adiós a Miguel Uribe Turbay: requisitos para entrar al Congreso y despedirse del senador

Colombia sigue de luto ante la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien hacía más de dos meses se encontraba luchando por su vida tras sufrir un atentado en el parque El Golfito, en Modelia, Bogotá.

El deceso de Uribe Turbay ocurrió en la madrugada del pasado lunes 11 de agosto, por lo que varias ciudades y departamentos declararon jornadas de luto para honrar la memoria del político.

Ante esto, las honras fúnebres comenzaron en la noche del lunes. Posteriormente, el cuerpo de Miguel Uribe fue trasladado al Salón Elíptico del Congreso de la República, donde familiares, amigos, seres queridos y personalidades de la política colombiana pudieron darle el último adiós.

Su esposa, María Claudia Tarazona, pronunció unas sentidas palabras para despedir a quien fuera su gran amor: “Rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel porque para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones. Eso era lo que habitaba en el corazón de Miguel, solo amor”, expresó.



¿Cómo darle el último adiós a Miguel Uribe Turbay?

Este martes 12 de agosto, los homenajes para Miguel Uribe continuarán y, durante toda la jornada, los colombianos tendrán la posibilidad de asistir al Capitolio Nacional para despedir al senador, aunque para ello deberán cumplir con una serie de disposiciones.

Cortesía: Alcaldía de Medellín

La Policía Nacional será la encargada de la seguridad que se aplicará en el ingreso al Congreso de la República, por lo que se mantendrán recomendaciones y disposiciones específicas para el acceso de los ciudadanos:



Prohibido el ingreso con bolsos, maletas, morrales, mochilas o carteras grandes.

No se permiten sombrillas, paraguas, bastones extensibles ni trípodes.

Prohibido portar armas de fuego, armas cortopunzantes, objetos contundentes, aerosoles, sustancias químicas, explosivos o fuegos pirotécnicos.

No ingresar con equipos electrónicos no autorizados como drones, radios portátiles, punteros láser o altavoces.

Prohibido el ingreso con botellas de vidrio, termos metálicos o envases rígidos.

No se permiten alimentos ni bebidas, salvo casos médicos justificados.

Animales de apoyo emocional solo si están debidamente certificados.

Prohibidas pancartas, banderas o material publicitario que obstruya la visibilidad.

Prohibidos elementos que generen ruido como vuvuzelas, pitos, tambores o megáfonos.

Ingreso sujeto a registros personales y verificación de identidad.

Se recomienda asistir únicamente con documentos personales y elementos estrictamente necesarios.



Horarios y protocolo para despedir a Miguel Uribe

Este martes 12 de agosto, los colombianos podrán ingresar al Salón Elíptico del Capitolio Nacional, lugar donde se encuentra el féretro de Miguel Uribe en cámara ardiente, en el horario de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.

Quienes deseen asistir deberán hacerlo con orden y total respeto durante el recorrido, que será guiado por la Policía Nacional y funcionarios del Congreso.

