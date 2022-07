Un abrazo que tardó 22 años: hermanos separados por la guerra se reencuentran

Son varias las historias desgarradoras que se contaron durante la guerra en Colombia , una de ellas es la de Darío, quien desapareció hace 22 años.

En mayo del año 2000 cuando un grupo de hombres armados lo obligaron a subir a un camión a él y a otros jóvenes del municipio de San Antonio, Tolima.

Desde entonces dejó de ver a su familia y fue declarado como desaparecido por ocasión del conflicto armado colombiano. Sin embargo se convirtió en la sexta persona que, estando entre los registros de desaparecidos , fue hallada con vida.

En la mañana de este lunes en Bogotá se reencontró con su hermano Julio, después de que su búsqueda se intensificara en el 2016 por una solicitud que hizo su madre ante las autoridades y que arrojó sus primeras pistas a finales de octubre pasado. Después de avanzar en las investigaciones, Julio pudo determinar con certeza que su hermano estaba vivo.

"Duré 20 años perdido por la vida y el mundo sin saber de mi hermano y un hombre sin familia en el que me convertí yo. Yo estoy muy conmovido y me encontré una familia tan linda como la de mi hermanito y más que alegría es un placer no sé cómo describirlo", explicó.

Por su parte, al referirse al encuentro con su hermano, Julio manifestó su emoción y sus expectativas con el encuentro.

“Duré 22 años sin saber nada de mi hermano. Yo personalmente decía si será mi hermano o no será, tampoco sabía que reacción iba a tomar porque uno se monta en muchas películas en la cabeza, pero estoy feliz y sé que no nos vamos a volver a desaparecer", contó visiblemente emocionado.

