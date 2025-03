Unas 17 concesiones viales no tienen contrato vigente con Policía de carreteras: 5 son de Antioquia

En Antioquia cinco concesiones viales no tienen contrato vigente con la Policía de carreteras. La Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia le pidió a la ANI intervenir para que se solucione este impase.

Un formalismo administrativo tiene en aprietos la operación de la Policía de la Seccional de Tránsito y Transporte (DITRA) en por lo menos 17 concesiones viales del país, de las cuales cinco están en Antioquia, generando preocupación gremios como el del transporte intermunicipal.

Esto porque sus convenios no están vigentes, lo que impide que tengan dotación como radares, camionetas, motos, kit de puestos de control para la seguridad vial, lo que no fuera relevante si en algunos de estos sitios haya vehículos que por sus años en servicio ya no se pueden reparar.

En Antioquia son las concesionarias Túnel de Aburrá Oriente, Autopistas de Urabá S.A. S, Vías del Nus S.A.S, Desarrollo Vial al Mar S.A.S - DEVIMAR y Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S las que no tienen convenios vigentes, según el DITRA, algunas desde 2020 y 2022. El presidente de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, Juan Pablo Acosta, mostró su preocupación y pidió a la ANI que intervenga para llegar a una solución.

“Nuestro llamado a las concesionarias, a la ANI y al Gobierno Nacional es que le ponga mucha atención a esto y hace que no se cuente con esos elementos necesarios para que la policía pueda brindarnos esa seguridad a los transportadores”, aseguró.

Consultado por Blu Radio, desde la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia confirmaron que estos procesos suelen ser dispendiosos por las mesas técnicas en las que se determina el presupuesto y los elementos necesarios para ejercer esta actividad, que de ningún modo compromete la presencia del personal policial ante un hecho de seguridad o para la atención de un accidente. Eso sí, reconocieron que en temas logísticos es necesario tener el convenio, para poder llevar a cabo su labor con mayor facilidad.

Blu Radio consultó con Covipacífico, que indicó que cuenta con un convenio que estuvo vigente entre 2015 y 2022, el cual culminó su proceso de liquidación en noviembre de 2024, momento desde el cual se avanza en mirar los elementos necesarios para la zona de su influencia, es decir entre Caldas y Amagá.

“Con base en esa información, se está revisando el presupuesto disponible y avanzando en la estructuración de un nuevo convenio, el cual requerirá un otrosí con la ANI para ampliar su alcance y formalizar los nuevos compromisos”, indicó la concesión.