En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  /  Unidad para las Víctimas entrega cifras récord en avances a reparación de víctimas
Contenido patrocinado

Unidad para las Víctimas entrega cifras récord en avances a reparación de víctimas

La paz, entendida más allá del silenciamiento de las armas, implica reconstruir la confianza, reparar el tejido social y garantizar que las víctimas estén en el centro de las decisiones públicas.

UPV.png
A nueve años de la firma del Acuerdo de Paz, se ha demostrado con hechos que la reparación y la dignidad de las víctimas son el pilar de la construcción de un país reconciliado.
Por: Redacción comercial
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad