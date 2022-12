Uno de los nuevos dueños de Cafesalud adeuda a sus empleados 6 meses de salario

Empleados de Mi IPS, que es una de las empresas que están el consorcio de Prestasalud, la cual compró el pasado miércoles a Cafesalud, denunciaron que no les han pasgado desde hace 6 meses sus salarios, ni tampoco la seguridad social.



Según la respuesta que han recibido por parte de las directivas de Mi IPS, en este momento no tienen plata por deudas de Cafesalud, quienes a su vez las han desmentido.



Los empleados de esta compañía critican que una empresa que no tiene solidez financiera haya entrado a comprar la EPS más grande del país sin estar al día con sus empleados.



Los empleados no descartan ir a cese de actividades para presionar el pago de sus salarios y seguridad social.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias



-Desde Bucaramanga Humberto de la Calle hizo un llamado a la movilización del país para que a través de marchas y manifestaciones defiendan el acuerdo de paz de cara a las promesas de algunos candidatos presidenciales para 2018.



-Se presentan disturbios en la Universidad del Valle, en Cali. Encapuchados se enfrentan con la Policía.



-Fue capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá un asiático de 79 años que pretendía viajar a Hong Kong con 5,7 kilos de cocaína ocultos en chancletas ortopédicas, informaron fuentes oficiales.



-El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito de EE.UU. dictó el mantenimiento del bloqueo del veto migratorio decretado por el presidente del país, Donald Trump, contra seis países de mayoría musulmana.