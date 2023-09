Uno no puede esperar que aparezcan más Boteros: expresidente Gaviria rinde homenaje al maestro

Después del fallecimiento del pintor y escultor Fernando Botero , a los 91 años, el expresidente César Gaviria rindió un sentido homenaje al maestro.

El exmandatario, quien es un amante del arte aseguró, que no hay artista colombiano con tanto nivel como Botero.

“Colombia tiene muy buenos artistas, pero obvio que Botero no cabe ahí, no es comparable con los demás, él es un artista que tiene una enorme importancia histórica, es un artista clásico. Uno no puede esperar que le aparezcan más Boteros, eso no se da en la historia sino muy excepcionalmente”, dijo Gaviria.

Y es que sin duda para Gaviria la pérdida de Botero dejó una vacío en el país y agregó: “Es una pérdida enorme porque yo creo que en este momento cada colombiano siente que se fue un pedacito de su vida”.

Gaviria enfatizó en el hecho que el valor de Botero está en cada uno de sus trabajos, pero especialmente en los primeros de su carrera.

“Yo tengo una anécdota y es que iba un día caminando por las calles de Tailandia, en la capital y vi un grupito de obras reproducidas por artistas del renacimiento y de todas partes y el único artista que había vivo era Botero y lo ponían al mismo nivel de Miguel Ángel y de Rafael. Es una figura de esa dimensión”, aseguró el expresidente.

Pietrasanta, una tranquila villa en el norte de la Toscana italiana, se convierte en el lugar de descanso eterno de Fernando Botero y su esposa.

