Unos 300 refugiados huyen de la policía húngara para evitar registros

Unos 300 refugiados salieron corriendo hacia una autopista húngara para no ser registrados en el centro de internamiento de Röszke, en el sur del país, informó el portal "hvg".



Los refugiados no querían que les tomaran las huellas dactilares ya que su meta es llegar a Alemania, algo que temen que no puedan lograr si las autoridades los registran en Hungría.



Cuando unas 1.200 personas se dirigían a un punto de encuentro señalado por las fuerzas de seguridad, unas 300 personas salieron corriendo hacia la autopista al grito de "Budapest, Budapest".



Los policías bloquearon la autopista para impedir pasar al grupo, al que han rodeado, y se espera que pronto los trasladen al centro.



El nuevo centro de internamiento de Röszke fue inaugurado hace dos días y ya ha superado con mucho su capacidad de 1.500 personas.EFE