UNP evalúa si ataque al senador Temístocles Ortega fue un intento de robo

UNP evalúa si ataque al senador Temístocles Ortega fue un intento de robo

Como alternativa, la UNP está reforzando esquemas ligeros (escoltas sin blindado) y entregando apoyos económicos para que algunos protegidos gestionen su propio transporte.

