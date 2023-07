Uribe califica el caso de Óscar Iván Zuluaga como una "tragedia"

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre el escándalo que rodea al excandidato presidencial de 2014 Óscar Iván Zuluaga. Calificó el hecho como una "tragedia" y aseguró que nunca estuvo de acuerdo con su ingreso al Centro Democrático.

Álvaro Uribe se refirió al escándalo que ha sacudido a Óscar Iván Zuluaga en estos días por los audios en los que el excandidato presidencial habla sobre la entrada de dinero de Odebrecht a su campaña de 2014. Desde su cuenta de Twitter, el líder natural del Centro Democrático señaló en un primer trino que el caso de Zuluaga es una "tragedia" y mencionó al expresidente Juan Manuel Santos.

"Elegimos a Santos y terminó con las Farc, sobornos de mermelada y Odebrecht; la tragedia del caso de Óscar Iván; congresistas con delitos de dineros entregados por el Gobierno Duque. Todo un engaño para aquellos que han hecho las cosas bien y creen en estas tesis", escribió.

En un segundo trino, el exmandatario fue claro al señalar que siempre pidió explicaciones sobre este escándalo que salió a la luz después de las elecciones de 2014.

"Cuando eso salió en la prensa, llamé a Daniel García, nos reunimos y delante de Ernesto Macías le dije: 'Daniel, ¿esto es verdad?' y él me respondió: 'No es verdad'. Le expresé: '¿Por qué no lo enfrentas?'. Nunca lo enfrentó", añadió.

Asimismo, agregó: "Enseguida le dije a Óscar Iván Zuluaga: 'Óscar, él quería ser candidato en 2018, debes aclarar todo. Tráete un certificado de Brasil que explique lo sucedido, que demuestre que no se pagó ese dinero o que fue sin tu consentimiento y conocimiento'. No lo trajo. Sin embargo, envió una carta para unirse al proceso del partido y hubo una gran polémica porque yo dije que no. Todo fue público con intercambio de cartas con Óscar Iván".

Por otro lado, el mandatario asegura que "más adelante”, Óscar Iván expresó que en Brasil no había nada en su contra. “Duda Mendoça también hizo una declaración afirmando que no tenía nada contra Óscar Iván".

En ese mismo mensaje, el expresidente habla sobre Juan Manuel Santos y los rumores de financiación de su campaña: "A raíz de la información periodística sobre las pruebas contra Santos que las autoridades de Brasil supuestamente tenían, pregunté al dr. Granados sobre la noticia de los pagos de Odebrecht a Santos. El dr. Granados me respondió que no podía decirme debido a su acuerdo de confidencialidad con Odebrecht”.