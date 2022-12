Uribe pide a comunidad internacional protección para Andrés Felipe Arias

El expresidente y ahora senador del Centro Democrático Álvaro Uribe pidió a la comunidad internacional preservar la protección para Andrés Felipe Arias, quien es “víctima de la persecución política judicial a nuestro gobierno”.



Esto luego de que la sala penal de la Corte Suprema de Justicia enviara una comunicación a la Cancillería reiterando su petición a las autoridades internacionales para que den captura, a través de Interpol, al exministro de agricultura condenado por el escándalo del Agro Ingreso Seguro.



“Del análisis de eminentes juristas a la sentencia condenatoria del ex Ministro Arias, se desprende que no se apropió de un solo peso del erario público. Fue condenado por supuesta celebración indebida de contratos con el Instituto Interamericano de Cultura Agropecuaria, IICA, órgano de la Organización de Estados Americanos, OEA, con el cual ha sido costumbre la contratación directa por parte del Estado Colombiano”, señala el comunicado compartido por Uribe a través de Twitter.



En el texto también se hace mención a María del Pilar Hurtado, quien según Uribe, se encuentra ilegalmente detenida por la Fiscalía.



“La señora María del Pilar Hurtado, a quien le quitaron la protección internacional, continúa ilegalmente en el calabozo de la Fiscalía, su ente acusador, donde se le presiona a declarar contra Álvaro Uribe Vélez, porque este ha mandado a asesinarla”.



Este es el comunicado completo



Andrés Felipe Arias



Pedimos a la comunidad internacional preservar la protección para personas como Andrés Felipe Arias, víctima de la persecución política judicial a nuestro gobierno.



Del análisis de eminentes juristas a la sentencia condenatoria del ex Ministro Arias, se desprende que no se apropió de un solo peso del erario público. Fue condenado por supuesta celebración indebida de contratos con el Instituto Interamericano de Cultura Agropecuaria, IICA, órgano de la Organización de Estados Americanos, OEA, con el cual ha sido costumbre la contratación directa por parte del Estado Colombiano. Personalmente he escuchado a directivos de este Instituto pronunciarse sobre la injusticia cometida contra el ex Ministro de Agricultura, pronunciamientos ignorados en la sentencia condenatoria. No hay una sola razón para presumir dolo en contra de alguien por contratar con una entidad adscrita a la OEA.



También se condena al ex Ministro Arias a 17 años de cárcel porque supuestamente él, por sus elevada preparación académica, tendría que haber conocido los seis casos de usuarios que violaron la ley para obtener beneficios de la Ley Agro Ingreso Seguro. Esto es imposible para un ministro, en un universo de aproximadamente 380 mil beneficiarios, cuando además estaba de por medio el manejo por parte del IICA.



La señora Magistrada, ponente contra el ex Ministro Arias, se ha declarado perseguida por nuestro Gobierno, sin embargo en este caso no hubo impedimento.



La sentencia contra el ex Ministro Arias, como otros casos contra ex integrantes de nuestro gobierno o militantes de nuestro partido, tiene en trámite una acusación ante las Naciones Unidas.



Mientras esto ocurre contra el ex Ministro Arias, la señora Maria del Pilar Hurtado, a quien le quitaron la protección internacional, continúa ilegalmente en el calabozo de la Fiscalía, su ente acusador, donde se le presiona a declarar contra Álvaro Uribe Velez, porque este ha mandado a asesinarla.



El pedido de circular roja contra el ex Ministro Arias demuestra que en nuestro país las normas internacionales se aplican selectivamente, de acuerdo con el filiación política de la persona.



Reiteramos el pedido de protección internacional al ex Ministro Arias y a nuestros compañeros, víctimas de persecución política de la justicia.



Álvaro Uribe Vélez



Marzo 18 de 2015





Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Un temporal afecta a Bogotá, luego de una prolongada tormenta eléctrica. Hay problemas de tráfico y empozamiento de vías.

-El presidente Santos lanzará plan para mejorar infraestructura de más de mil colegios. La iniciativa incluye la construcción de más de 30 mil aulas desde este año al 2018.

-El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, visitará Colombia la próxima semana una gira por Latinoamérica en la que también incluyó Cuba, Nicaragua y Guatemala, informó la cancillería rusa.

-El gerente de Opaín, Andrés Ortega, anunció que en el transcurso de este año y principios del 2016, las aerolíneas Turkish Airlines, Alitalia y KLM de Ámsterdam operarán desde el aeropuerto Eldorado de Bogotá.

-La Contraloría General encontró responsable a la Gobernación del departamento de Bolívar porque no tomó las acciones jurídicas para defender el patrimonio público, en casos de pacientes diagnosticados con hemofilia que interpusieron tutelas para que les entregarán medicamentos y tratamiento para su enfermedad.

-Las autoridades de Arauca investigan quién sería el responsable del asesinato, registrado en las últimas horas, de un funcionario de la Alcaldía del municipio de Saravena.

-Las autoridades del Putumayo entregaron detalles sobre el asesinato de dos campesinos en zona rural de Puerto Asis.