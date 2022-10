Uribe rectifica, pero llama "calumniador profesional" a Daniel Coronell

El expresidente Álvaro Uribe cumplió este martes con la orden que le dictó el Tribunal Superior de Bogotá de retractarse tras haber llamado “mafioso” y “extraditable” al periodista Daniel Coronell, en una publicación que hizo semanas atrás en su cuenta de la red social Twitter.

El hoy senador justificó las expresiones usadas contra el columnista en supuestos “ataques” dirigidos contra su familia desde las publicaciones de Coronell en Revista Semana, al tiempo que insistió en varias críticas.

“Daniel Coronell no está pedido en extradición, entonces técnicamente no es extraditable. He utilizado la palabra, que rectifico por orden del Tribunal, como concepto personal dadas las relaciones de Daniel Coronell

con narcotraficantes, de acuerdo con audio de los hermanos Cañón, relaciones que infortunadamente no han sido investigadas”, señala uno de los apartes del documento de rectificación.

Sobre el término “mafioso” Uribe explicó que “Coronell no está condenado por narcotráfico, he utilizado la expresión procedimientos mafiosos, que rectifico por orden del Tribunal, por sus procedimientos oscuros contra mi familia y mi persona”.

Incluso, Uribe calificó de “calumniador profesional” al comunicador, con quien ha tenido varias diferencias por las investigaciones que éste ha adelantado sobre las actuaciones del exmandatario, temas que son investigados por la Corte Suprema de Justicia.

“Yo no estoy frente a un periodista investigativo sino frente a un calumniador profesional, que se declara como mi enemigo”, concluye el pronunciamiento.

La siguiente es la rectificación publicada por Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter:

