Uribe viaja a Miami para declarar en proceso contra Andrés Felipe Arias

El exmandatario hablará al juez sobre por qué él no está obligado a extraditar a Arias sobre la base de un acuerdo de extradición.

En favor de Andrés Felipe Arias, condenado político, declararé hoy en una corte de los Estados Unidos — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 17, 2016

La defensa de Arias alega que el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos no está vigente, como señalan varias webs oficiales de ambos países, porque no fue ratificado por la parte colombiana y, por lo tanto, la Justicia estadounidense no tiene jurisdicción en el caso ni puede mantener detenido a Arias.