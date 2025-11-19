En vivo
Urrá se defiende tras dura carta de la Contraloría por presunto detrimento patrimonial

Aunque la compañía Urrá reconoce la notificación, asegura que actuó de acuerdo a la ley y la política del gobierno de ofrecer tarifas bajas a los usuarios.

