Urrá se defiende tras dura carta de la Contraloría por presunto detrimento patrimonial

Tras la revelación de Blu Radio de un presunto detrimento patrimonial por más de 241.000 millones en la hidroeléctrica Urrá, que fue notificado a la empresa en una carta la semana pasada, la compañía defiende sus actuaciones y asegura que hizo lo correcto al vender su energía a precios bajos.

La Contraloría notificó a Urrá de un presunto detrimento patrimonial por 241.000 millones de pesos a raíz de la falta de estrategia en la fijación de precios de la electricidad durante la sequía el año pasado.

"Colombia afrontaba una temporada de sequía, mientras la situación de nuestro embalse era contraria, superando los niveles máximos permitidos, con riesgo de rebosamiento y el consecuente impacto económico y social en las comunidades aguas abajo del sitio de la presa", argumentó Urrá en un comunicado de prensa.

BLU Radio // Contraloría // Foto: Contraloría General de la Nación

Según la hidroeléctrica, ofrecer precios altos en ese momento "hubiera generado sanciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, por especulación en los precios, lo cual iría en contravía de la política del actual Gobierno de aliviar las tarifas del usuario final".



La visión de Urrá contrasta con la comunicación oficial de la Contraloría revelada por Blu Radio.

En esa comunicación, el ente de control dice, textualmente, lo siguiente:

"La falta de responsabilidad en la determinación del precio de oferta de energía durante el periodo de aplicación del Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento en la vigencia 2024, conllevó a un impacto financiero negativo para la empresa URRA S.A. E.S.P., al asumir cargos por valor de Doscientos Cuarenta y Un mil Seiscientos Catorce Millones Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Nueve Pesos con Doce Centavos ($241.614.659.909,12), pagados y neteados durante la vigencia 2025, afectando no solo los ingresos y la liquidez de la empresa, sino el patrimonio de la misma".

La comunicación está fechada el pasado 13 de noviembre y fue dirigida al presidente de Urrá, Juan de Jesús Acevedo. Urrá asegura que sus actuaciones fueron revisadas por la Contraloría, quien ya feneció las cuentas del año anterior sin hallazgos.