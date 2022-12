Uspec aseguró que no ha sido presionada para mantener o retirar funcionarios

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios aclaró que no ha recibido presiones para incidir sobre sus funcionarios, luego de que la directora María Cristina Palau haya sido separada de su cargo debido a varias denuncias por supuestos actos de corrupción.

Publicidad

En cinco contratos importantes, que están en ejecución, ha participado el director de gestión contractual, Luis Gonzalo Pérez Montenegro, acusado por algunos sectores de ser una cuota política.

Sin embargo, la Unidad lo respaldó y anunció que el funcionario continuará asumiendo su responsabilidad en dichos contratos "ante la necesidad imperiosa de adelantar dichos procesos contractuales decisivos para el bienestar de la población carcelaria", dice un comunicado.

Publicidad

"El señor Luis Gonzalo Pérez no fue nombrado recientemente. Está vinculado a la Uspec desde el 4 de noviembre de 2016 y tiene formación en Derecho sin estudios de posgrado, pero con amplia experiencia. Al momento de hacerse esta delegación, el pasado 13 de octubre, no se tenía conocimiento de sus vínculos familiares con dirigentes políticos, situación que no es tenida en cuenta para evaluar una decisión como esta", aclaró Fabián Marín, director encargado de la Uspec.