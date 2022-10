“Vamos a ser más flexibles con los motociclistas a los que les falta el Soat”: mintransporte

Tras tres horas de reunión, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, acogió varios de los compromisos que, durante toda la mañana de este miércoles, 12 de octubre, estuvieron reclamando los motociclistas que se movilizaron por varias calles de Bogotá.

Los acuerdos se centran en lo que los conductores han señalado como el problema principal y es la dificultad para comprar el Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito (Soat). Según datos del mismo ministerio, han identificado que hasta el 50 % de los conductores tienen problemas con este documento.

#VideoBlu “Una experiencia única, de mucho respeto y camaradería, así se dialoga y se construye el cambio”: ministro de Transporte, Guillermo Reyes, tras dialogar y recorrer las calles de Bogotá con los motociclistas. #VocesySonidos https://t.co/0WfV9RuNEN pic.twitter.com/2ljtoo8JHy — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 12, 2022

Tenemos el compromiso que, a más tardar, el 31 de octubre tendremos resuelto el problema del Soat y en esa medida vamos a incluir a los motociclistas en las mesas que ya tenemos con Fasecolda y otras entidades, en búsqueda de la solución y temas como la obligatoriedad y revisar las tarifas y la posibilidad de que en las pólizas se incluya un seguro de vida contó el ministro

Por ello, dijo el funcionario revisarán con la Dirección de Tránsito de la Policía la posibilidad de que los conductores que están pendientes puedan movilizarse con las garantías de que no serían sancionados .

“No es que estemos dando una patente para no tener el Soat, pero vamos a revisar cómo manejar con las autoridades el tema en los casos en los que los motociclistas no tengan el seguro no por su culpa, sino por el de las aseguradoras. Vamos a ser en ese sentido más flexibles y vamos a revisar el tema de las inmovilizaciones, pues deben ser más pedagógicos”, señaló.

Ante esto, el ministro fue enfático en asegurar que el presidente Gustavo Petro no ha ordenado incrementar el precio del Soat, hasta que haya la revisión integral de montos, capacidades, entre otros.

Otro de los compromisos fue el de crear un canal directo para que los conductores reporten a las empresas que, con razones irregulares, estén negando la venta del Soat.

También se definió crear mesas de trabajo regionales y nacionales con la presencia de los motociclistas para vigilar el avance de los compromisos y gestionar un espacio con el presidente Gustavo Petro.

