Vamos a tener mano firme hasta que se conozca la verdad: mintransporte por escándalo en Aerocivil

Tras conocerse un supuesto cartel que estaría funcionando al interior de la Aeronáutica Civil y que involucra a varios funcionarios de la entidad de diferentes zonas del país, quienes se estarían prestando para tener nexos con el narcotráfico e, incluso, tiene problemas de corrupción. Blu Radio consultó al ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, para conocer las medidas que desde el Gobierno Nacional se están analizando.

- ¿Qué conoce del escándalo de la Aeronáutica?

Publicidad

Yo tengo información desde hace un par de semanas que había habido o recogiendo una serie de evidencias que me había presentado el directos encargado sobre temas de procesos contractuales. El presidente de la República me había hecho algunas advertencias de temores que se tenían de aeropuertos del país, donde se creía que no había mayores controles y se estaban dando hechos de narcotráfico y por su puesto eso es muy grave, muy delicado y nos obliga actuar rápidamente a convocar a los órganos de control, como ya lo he hecho y mañana en la mañana (lunes 28 de noviembre) estarán presentes en la dirección general de la Aeronáutica y estará el equipo mío del Ministerio adelantando labores de tutela.

- ¿Desde su despacho qué acciones se han tomado en la Aeronáutica Civil?

Por el momento la convocatoria de los órganos de control; en segundo lugar, a partir de mañana aceptaré la renuncias presentadas por el secretario general y del jurídico que maneja los procesos contractuales y con estas medidas empezaremos una especie de toma por parte del Ministerio sobre la Aeronáutica.

- Se habla de un tema de nominas paralelas. ¿Es verdad o es un simple rumor?

Publicidad

Si he escuchado de personas que en esa entidad tienen varios contratos simultáneamente de personas que perteneciendo al sindicato, en vez de cuidar la empresa se han dedicado a desangrarla y eso es lo que vamos a investigar.

- ¿Le preocupa el tema del narcotráfico en el que estarían involucrados funcionarios de la Aeronáutica?

Publicidad

Gravísimo, porque además se ha escuchado desde hace algún tiempo. Recuerde que desde el Gobierno anterior fue destituido quien fungía como director general, sometido por investigaciones cuyos resultados no conocemos y si de los rumores quedan evidencias que aparentemente estuvieron ocurriendo y vamos a ponernos de acuerdo con la Policía y la Fiscalía para detectar en los aeropuertos si estos hechos están ocurriendo e iremos hasta las últimas consecuencias.

- ¿Cuándo se van a conocer las respuestas de las 18 investigaciones que se venían adelantando por parte de la Aeronáutica?

Ese es un tema importante porque el director afirma que de esas investigaciones se deriva lo que está ocurriendo que aparentemente son retaliaciones porque los están investigando, pero lo que no parece muy razonable es porque las investigaciones se demoran tanto y si estos hechos están saliendo, pues, indudablemente tiene que ver muchas cosas más que estamos por descubrir de la Aeronáutica. Pero vamos a tener mano firme y vamos a ir a fondo hasta que el país conozca y lo va a conocer, porque no va a pasar como siempre, que se afirma que se va investigar y no pasa nada. Aquí vamos a hacer una veeduría efectiva departe de los órganos de control, del gobierno nacional y los sindicatos.

Le puede interesar:

Publicidad

Escuche el podcast El Camerino: