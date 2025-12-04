En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Van 181 líderes sociales asesinados este año en Colombia: un aumento del 9,7%

Van 181 líderes sociales asesinados este año en Colombia: un aumento del 9,7%

El asesinato de la líder indígena Elizabeth Mojica Nieves eleva a 181 el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2025, un aumento del 9,7 % frente a los 165 casos registrados al 2 de diciembre del año pasado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad