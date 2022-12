Van 246 periodistas amenazados en Colombia durante 2018: FLIP

Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se refirió a la problemática que plantean las amenazas a periodistas en Colombia.



“En Tumaco no se puede hablar de todo. En zonas del Clan del Golfo no se puede hablar del Clan del Golfo, en zonas del ELN no se puede hablar del ELN. El Catatumbo se volvió un paradero de secuestro de periodistas, el paro armado implicó que se apagaran más de cuatro emisoras y que haya periodistas que hayan tenido que salir de la región”, indicó Vaca.

Vea también: Gobierno Duque y autoridades dan instrucciones para combatir agresión a periodistas



“En todo el departamento del Guaviare se calcula que hay alrededor de 15 periodistas, de los cuales nueve han recibido amenazas en los últimos tres años”, agregó.



De acuerdo con el presidente de la FLIP, el panorama es difícil para la libertad de prensa en Colombia.



“La censura es un monstruo que tiene mil cabezas. La más cruel y monstruosa es la violencia”, indicó Vaca, quien además denunció que en Santa Marta hay presiones para que no se hable mal del actual alcalde.



Escuche esta entrevista:

Publicidad