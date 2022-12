Vándalos y encapuchados no representan nuestro movimiento: líder estudiantil

Alejandro Palacio, estudiante de la Universidad Nacional y presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), pasó por los micrófonos de Mañanas BLU y habló sobre las protestas estudiantiles de este jueves que dejaron como saldo policías y jóvenes heridos, movilidad colapsada, locales comerciales destruidos y estaciones de transporte público destrozadas, entre otros desmanes.



“Puedo asegurar que los vándalos y las personas encapuchadas no representan el sentir del movimiento estudiantil. Nuestro movimiento le ha apostado a la movilización pacífica y alegre. Es por eso por lo que hemos venido rechazando este tipo de actos (vandalismo)”, indicó.



Sostuvo, además, que los actos violentos opacan las exigencias del sentir estudiantil, que calificó como “causas nobles” y dignas para proteger y garantizar el derecho a la educación en todo el país.



“Siempre hemos rechazado la protesta, provenga de donde provenga. Tanto la violencia en medio de las marchas como la violencia por parte del Esmad. Todas las rechazamos y nada las justifica”, apuntó el joven.

Vea también: Desmanes y violencia no le hacen bien a la educación: ministra María Victoria Angulo



Palacio hizo énfasis en llamar a la sociedad estudiantil a la movilización pacífica y digna, pues considera que “los problemas se resuelven por medio del diálogo”.

“Reiteramos nuestra voluntad política para negociar. La ministra (de Educación) plantea que éramos los estudiantes los intransigentes e inflexibles, cuando es todo lo contrario y eso se evidencia en el acta de la reunión”, puntualizó.



No a la capucha



El estudiante de ciencias políticas manifestó que siempre han rechazado el uso de la capucha en las movilizaciones estudiantiles, pues considera que deslegitimiza las marchas y los verdaderos ideales que estas buscan.



“Siempre hemos defendido la movilización pacífica, hemos rechazado eso (las capuchas). Los encapuchados son minoría; lo hemos rechazado (…) Nosotros le tenemos pánico a la violencia y a la represión”, dijo a Mañanas BLU.



En ese sentido, dijo que nunca han defendido el uso de la capucha y que son ellos los que se meten a la movilización.

Comienzo de clases



Frente al ultimátum de la rectora de la Universidad Nacional sobre el regreso a clases el martes próximo o la cancelación del semestre, el líder estudiantil aseguró que lo que están pidiendo son las garantías mínimas para la educación.



“Entendemos que hay que defender a la universidad, pero también hay que estudiar. Hemos dejado claro a la rectora que por favor no tome la decisión arbitraria de cancelar el semestre. Creemos que aún se puede salvar el semestre. La universidad no cancela un semestre desde 1984, entonces pedimos que busquemos la forma de cubrir toda la carga académica y poder estudiar”, sentenció.



Finalmente, explicó que hasta que el Gobierno no haya dado un paso de voluntad política en la mesa para negociar, ellos no podrán bajar el paro. Eso sí, rechazó los desmanes y vandalismo.

Escuche la entrevista completa.