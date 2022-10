Vecina le prendió fuego en las piernas a un joven de 15 años en medio de una "limpieza corporal"

En la Alpujarra, sur oriente del Tolima , un menor resultó con graves quemaduras luego que una vecina ofreciera ayudarlo con una "limpieza corporal" en medio de la cual le prendió fuego tras rociarle el cuerpo con alcohol en su propia casa, causándole quemaduras de segundo y tercer grado en sus piernas que lo tienen en UCI.

“Yo no denuncié la agresión en su momento porque pensé que eso lo hacía el médico por ser un menor de edad, pero él tampoco lo hizo, el doctor jamás llamó a la Policía, ni a la comisaría, ni a la Fiscalía. Él no hizo absolutamente nada, ósea, no siguió la ruta como tenía que ser, yo me vine con mi hijo remitido para Bogotá, son más de 9 horas de viaje y hasta ahora inició el proceso”, dijo Jensy Durany, madre del menor.

Jensy Durany Manrique Soto, de 31 años, madre de dos menores de edad, y residente en el barrio Arboleda de esta localidad, abrió las puertas de su casa a una vecina a esos de 6:30 de la tarde, el pasado 5 de octubre, para comprarle unas joyas en oro que ella estaba vendiendo, sin imaginarse que minutos más tarde empezaría toda una tragedia en su hogar.

"Yo estaba en la casa con mis hijos, había hablado con Ormanda Villareal Perdomo, y tengo las conversaciones de que yo estoy interesada en comprar una cadenita de oro, que a mí me han dicho que ella vende y ese fue el motivo de su visita, la señora Ormanda ya había entrado a mi casa varias veces y por eso había algo de confianza, la consideraba como una amiga", agregó.

La madre, que está las 24 horas acompañando a su hijo en el hospital Militar y quien ya instauró la respectiva denuncia ante las autoridades, en diálogo con Blu Radio, entregó detalles de lo que sucedió: “En ese momento sale mi hijo de 15 años y se sentó ahí con nosotros normal a charlar, igual yo me voy para la cocina, mi hijo se va al cuarto, en ese momento, ella se va para el cuarto de mi hijo, detrás de mi hijo y se pone a hablarle y en esas que ella me dice que si le puedo regalar un poquito de alcohol yo le digo no tengo y me dice que le mande a traer. Yo no pensé que yo iba a hacer algo malo con él, yo le paso el alcohol a la señora y en cuestión de segundos escuchó a mi hijo gritar, pues el alcohol había sido para rociárselo en las piernas a mi hijo y prenderle fuego”, relató.

Tras el hecho, de inmediato el joven fue llevado a las urgencias del hospital San Isidro de la localidad, pero la angustia continuaba: “Llegamos con el niño allá a urgencias nos atendió el doctor, al principio le dijimos que niño se había quemado solo, él lo valoró y lo remitió para Bogotá, pero al ver que las heridas eran muy evidentes decidimos volver a hablar con él, y la enfermera de turno nos dijo que nos tocaba esperar porque el doctor estaba invitado a una cena, cuando ya llegó decidimos contarle al médico lo que realmente pasó con mi hijo y lo que le hizo la señora”, afirmó.

Por ahora, el menor se encuentra nuevamente en cirugía y pasará varios días en la UCI bajo observación médica para evitar que las heridas se puedan infectar.

“Acá en el hospital militar lo valoró un psicólogo y un psiquiatra y él les informo que la señora lo cortejaba, que le había dicho que tenía una cara muy bonita y que está quedando muy simpático y que le acaricia la espalda, y que esto le causa temor y por eso no había dicho nada”, puntualizó Jensy Durany Manrique Soto.

Jensy Durany Manrique Soto, solo esperan diligencia por parte de las autoridades en el Tolima, para que actúen pronto en el caso de su hijo, porque pese a haber instaurado la denuncia formal en Bogotá, esta fue remitida al departamento, es de resaltar que el investigador del caso no se ha entrevistado con los familiares de la víctima.

