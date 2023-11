Verónica Alcocer: “Arengas contra una menor de edad para amedrentarla son una bajeza”

Verónica Alcover, se pronunció en su cuenta de X, antes Twitter, sobre lo ocurrido en el estadio Metropolitano en el marco del partido Colombia – Brasil, donde se presentaron arengas que decían “fuera Petro” y por las cuales su hija menor, Antonella Petro, tuvo que salir del estadio.

“El Metropolitano es la patria cuando la Selección juega. Allí debemos caber todos en paz, independientemente de cuál sea nuestra raza, estrato, religión o ideología. Cuando la Selección juega somos una sola voz”, aseguró la primera dama.

“Impidamos que la violencia política nos robe hasta eso”, pidió Alcocer, quien adicionalmente cuestionó que “dirigir arengas contra una menor de edad para amedrentarla es una bajeza que no nos debemos permitir como sociedad. Hay límites que jamás deberían pasarse”.

“Los colombianos debemos superar tanto odio y reconciliarnos para poder convivir aunque pensemos distinto. Es la única vía”, sostuvo la primera dama.

Alcover concluyó destacando la personalidad de su hija Antonella y señalando que lo ocurrido este jueves en el estadio no le producirá odios ni rencores a la menor: “Por fortuna Antonella, mi hija menor, está tan llenita de luz y alegría que sé muy bien que lo que pasó ayer no la dañará. Su corazón noble no se llenará de odios, ni resentimientos, por ataques sin sentido. Los invito a reflexionar y a proteger a nuestros menores”.

Trino de Verónica Alcocer

